Сочинение рассуждение на тему:чем вы занимаетесь в свободное время

Гость: Гость:

У меня много хобби, потому что существует много интересных вещей, чтобы ими заниматься. К сожалению у меня мало свободного времени, поскольку я собираюсь стать студентом. Поэтому я должен учиться много. Мне интересно многое: чтение детективных романов, прослушивание музыки, игра в теннис с моими одноклассниками. Но мое любимое хобби решать кроссворды. Это не только интересно, но также и очень позновательно. Когда Вы пробуете решить загадку, то узнаете и изучаете много различных фактов. Поскольку в загадках есть вопросы об известных людях, географических местах, странах, научных достижениях и так далее . Вы также тренируете свой мозг. Кроссворды публикуются в газетах и журналах, Есть специальные газеты, которые содержат только кроссворды. Иногда Я пробую составить свою собственную загадку, и могу сказать, что это не менее интересно. Все члены нашей семьи любят разгадывать Кроссворды, и это нас очень объединяет.