Описание каменного угля
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Описание каменного угля
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Каменный уголь характеризуется нейтральным составом органической массы. Они не реагируют со слабыми щелочами ни в обычных условиях, ни под давлением. Их битумы в отличие от бурых углей представлены преимущественно соединениями ароматической структуры. В них не обнаружены жирные кислоты и сложные эфиры, малое значение имеют соединения со структурой парафинов. Каменные угли разделяются на блестящие, полублестящие, полуматовые, матовые. В зависимости от преобладания тех или иных петрографических компонентов выделяют витреновые, клареновые, дюрено-клареновые, кларено-дюреновые, дюреновые и фюзеновые каменные угли. Пласты угля могут быть сложены одним из указанных литотипов, чаще их чередованием (т.н. полосчатые угли). Как правило, блестящие разности угля малозольны вследствие незначительного содержания минеральных примесей.
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