Переведите текст на украинский ударили февральские морозы
Українська мова
Переведите текст на украинский ударили февральские морозы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вдарили лютневі морози.
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