Климат Канады в субтропическом поясе???

География
Климат Канады в субтропическом поясе???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вроде нет,т.к. даже юг Канады находится на широте Одессы,а там не субтропических зона.Субтропики в районе Адлера и Сочи.А даже южная часть Канады не на той широте,а выше.Есть географич карты где цветами нарисованы зоны.
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