Климат Канады в субтропическом поясе???

Гость: Гость:

Вроде нет,т.к. даже юг Канады находится на широте Одессы,а там не субтропических зона.Субтропики в районе Адлера и Сочи.А даже южная часть Канады не на той широте,а выше.Есть географич карты где цветами нарисованы зоны.