Стоимость привезеного в магазин молока(100литровых бутылок)равна 3590р.Какова стоим??сть 10бутылок молока

Математика
Стоимость привезеного в магазин молока(100литровых бутылок)равна 3590р.Какова стоим??сть 10бутылок молока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3590:100=35,9 одна бут 35,9*10=359р стоимость 10 бутылок
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