Помогите плж 3z+6/7 = -z - 2/5
Математика
Помогите плж 3z+6/7 = -z - 2/5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3z+6/7= -z-2/5 3z+z= - 2/5-6/7 4z= -(14+30)/35 4z= - 28/35= - 4/5 z= - 4/5:4 z= - 1/5
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