Какие территории османской империи стали независимыми государствами???? ПОМОГИТЕ СРОЧНО!! ПОЖАЛУЙСТА !!

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Набери в поисковике Османская империя, там тебе и будет ответ В XIX веке на окраинах империи усилились сепаратистские настроения. Османская империя начала постепнно терять свои территории, уступая технологическому превосходству Запада. В 1908 году младотурки свергли Абдул-Хамида II, после чего монархия в Османской империи стала носить декоративный характер. Установился триумвират Энвера, Талаата и Джемаля (январь 1913). В 1912 году Италия захватывает у империи Триполитанию и Киренаику (ныне Ливия) . В Первой балканской войне 1912—1913 империя теряет подавляющее большинство своих европейских владений: Албанию, Македонию, север Греции. В течение 1913 года ей удаётся отвоевать небольшую часть земель у Болгарии в ходе Межсоюзнической (Второй балканской) войны. Слабея, Османская империя попыталась опереться на помощь Германии, но это только втянуло её в Первую мировую войну, закончившуюся поражением Четверного союза. 30 октября 1914 года — Османская империя официально объявила о своем вступлении в Первую мировую войну, за день до этого фактически вступив в неё, обстрелом черноморских портов России. 24 апреля 1915 года — массовые аресты в Константинополе (Стамбуле) армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты; общепринятый день [1] начала геноцида армян в Османской империи. В течение 1917—1918 годов союзники занимают ближневосточные владения Османской империи. После Первой мировой войны Сирия и Ливан перешли под контроль Франции, Палестина, Иордания и Ирак — Великобритании; на западе Аравийского полустрова при поддержке англичан (Лоуренс Аравийский) образовались независимые государства: Хиджаз, Неджд, Асир и Йемен. Впоследствии Хиджаз и Асир вошли в состав Саудовской Аравии. 30 октября 1918 года было заключено Мудросское перемирие, за которым последовал Севрский мирный договор (10 августа 1920), который не вступил в силу, поскольку не был ратифицирована всеми подписавшими её сторонами (ратифицирована только Грецией) . По этому договору Османская империя должна была быть расчленена, причём один из крупнейших городов Малой Азии Измир (Смирна) был обещан Греции. Греческая армия взяла его 15 мая 1919 года, после чего началась Война за независимость. Турецкие националисты во главе с Мустафой Кемалем отказались признать мирный договор и вооружённой силой изгнали греков из страны. К 18 сентября 1922 Турция была освобождена от завоевателей, что было зафиксировано в Лозаннском договоре 1923, которым были признаны новые границы Турции. 29 октября 1923 года была провозглашена Турецкая республика, и Мустафа Кемаль, принявший впоследствии фамилию Ататюрк (отец турок) , стал её первым президентом. 3 марта 1924 года — Великим Национальным Собранием Турции был упразднен Халифат.