Укажите существительные общего рода. 1)Неряха, 2)Грязнуля, 3)Книга, 4)Страна, 5)Молод??ина, 6)Молодчик, 7)Ситро, 8)Дылда, 9)Невежда, 10)Пальто, 11)Словарь, 12)Грымза, 13)Лежебока, 14)Лапа. №1) 1,2,4,6,8,12 №3)1,3,4,5,7,10,1...

Русский язык
Укажите существительные общего рода. 1)Неряха, 2)Грязнуля, 3)Книга, 4)Страна, 5)Молод??ина, 6)Молодчик, 7)Ситро, 8)Дылда, 9)Невежда, 10)Пальто, 11)Словарь, 12)Грымза, 13)Лежебока, 14)Лапа. №1) 1,2,4,6,8,12 №3)1,3,4,5,7,10,14 №2)2,3,5,6,7,9,13 №4)1,2,5,8,9,12,13
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