Площядь квадрата 81 кв. см. Найди периметр квадрата. Помогите с задачей пожалуйст??

Математика
Площядь квадрата 81 кв. см. Найди периметр квадрата. Помогите с задачей пожалуйст??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=9×9=81(см2) Р=9×4=36(см)
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