Фонетичний розбір імя андрій (на український)

Гость: Гость:

слово з 2 складів . наголос на 2-ий . в слові 6 букв і 6 звуків . ( Андр " їй ) а - голосна , неударні . н- згодна . дзвінка тверда . д - те ж р - згодна . тверда , дзвінка . сонорна і - голосна . ударна й - твердий . дзвінкий