Фонетичний розбір імя андрій (на український)
Українська мова
Фонетичний розбір імя андрій (на український)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
слово з 2 складів . наголос на 2-ий . в слові 6 букв і 6 звуків . ( Андр " їй ) а - голосна , неударні . н- згодна . дзвінка тверда . д - те ж р - згодна . тверда , дзвінка . сонорна і - голосна . ударна й - твердий . дзвінкий
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