Найдите объем шара, описанного около правильного тетраэдра с ребром 1 Не получае??ся такой ответ. Объясните решение, пожалуйста

Геометрия

Найдите объем шара, описанного около правильного тетраэдра с ребром 1 Не получае??ся такой ответ. Объясните решение, пожалуйста

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