Записать 5 сложных предложений с неопределенными местоимениями
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Записать 5 сложных предложений с неопределенными местоимениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Некто в чёрном плаще прошёл по тёмной улице. 2)Несколько людей шли под аркой во дворе. 3)Кто-то потерял кошелёк во дворе. 4)Я пошёл в магазин, чтобы купить что-нибудь. 5)В интернете я увидел нечто интересное. Вроде так
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