Записать 5 сложных предложений с неопределенными местоимениями

Русский язык
Записать 5 сложных предложений с неопределенными местоимениями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Некто в чёрном плаще прошёл по тёмной улице. 2)Несколько людей шли под аркой во дворе. 3)Кто-то потерял кошелёк во дворе. 4)Я пошёл в магазин, чтобы купить что-нибудь. 5)В интернете я увидел нечто интересное. Вроде так
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Найдите объем шара, описанного около правильного тетраэдра с ребром 1 Не получае??ся такой ответ. Объясните решение, пожалуйста
Ответить
Окружающий мир
Описание каменного угля
Ответить
Английский язык
Я живу с мамой с папой и братом Оскаром
Ответить
Українська мова
Переведите текст на украинский ударили февральские морозы
Ответить
Українська мова
Фонетичний розбір імя андрій (на український)
Ответить