Записать 5 сложных предложений с неопределенными местоимениями

Гость: Гость:

1) Некто в чёрном плаще прошёл по тёмной улице. 2)Несколько людей шли под аркой во дворе. 3)Кто-то потерял кошелёк во дворе. 4)Я пошёл в магазин, чтобы купить что-нибудь. 5)В интернете я увидел нечто интересное. Вроде так