Что та кое родина? что такое родина 5 6 предложениий помогите
Литература
Что та кое родина? что такое родина 5 6 предложениий помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родина место где ты родился где тебе всегда будут рады
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мальчик разложил 10 кубиков в одинаковые коробки по 5 в каждую. Сколько коробок с кубиками получилось?
Русский язык
Математика
Очень срочно,пожалуйста.Решите задачу,составив пропорцию: Затрачивая на изготовление каждой детали 2/3 мин,бригада выпускала за смену 540 деталей.С...
Алгебра
Упростите выражение (2z+3)²-(2z+1)(4z+3)-2z и найдите его значение при z= -2. Помогите пожалуйста очень надо
Математика