Что такое афоризмы ,навидите примеры.

Русский язык
Что такое афоризмы ,навидите примеры.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Афоризм- это оригинальная законченная мысль, изречённая и записанная в лаконичной запоминающейся текстовой форме, и в последствии неоднократно воспроизводимая над другими людьми.  Примеры: " Жизнь прекрасна,если научишься жить" "Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех" "Каждый слышит то,что он понимает"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Скол ко будет 8 в 5 степени
Ответить
Русский язык
3 прилогательных с суфиксом нщ
Ответить
Математика
Длина 400м а ширина 200м. уменшить на 10000
Ответить
Қазақ тiлi
Ішін ашсан қап қатты ал піскенде тәп тәтті жауап жіберінші
Ответить
Математика
6 срочно по действием помогите пожалуста!!!
Ответить