Что такое афоризмы ,навидите примеры.

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Афоризм- это оригинальная законченная мысль, изречённая и записанная в лаконичной запоминающейся текстовой форме, и в последствии неоднократно воспроизводимая над другими людьми. Примеры: " Жизнь прекрасна,если научишься жить" "Нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех" "Каждый слышит то,что он понимает"