6 срочно по действием помогите пожалуста!!!
Математика
6 срочно по действием помогите пожалуста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 5 7 6 8 1 3 2 54240 : 678 * 5009 + 830 * 671 - ( 125 * 96 - 73836 : 9) = 953854 1) 125 * 96 = 12000 2) 73836 : 9 = 8204 3) 12000 - 8204 = 3796 4) 54240 : 678 = 80 5) 80 * 5009 = 400720 6) 830 * 671 = 556930 7) 400720 + 556930 = 957650 8) 957650 - 3796 = 953854
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