В швеции 2 водителя купили 15 л бензина по одинаковой цене. один заплатил 80 крон, а д??угой 40 крон. по сколько литров купил каждый водитель?

Математика

В швеции 2 водителя купили 15 л бензина по одинаковой цене. один заплатил 80 крон, а д??угой 40 крон. по сколько литров купил каждый водитель?

Автор: Гость