В швеции 2 водителя купили 15 л бензина по одинаковой цене. один заплатил 80 крон, а д??угой 40 крон. по сколько литров купил каждый водитель?
Математика
В швеции 2 водителя купили 15 л бензина по одинаковой цене. один заплатил 80 крон, а д??угой 40 крон. по сколько литров купил каждый водитель?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)80+40=120(крон)-потратили вместе.2)120:15=8(крон)-стоит 1 литр бензина.3)80:8=10(л.)-первый.4)40:8=5(л.)-второй.Ответ:5 литров,10 литров.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Выбери неполное частное и остаток пропущенные в записи 16 разделить на 35 равно неи??вестно остаток неизвестно
Технология
Заполните пропуски По отношению к пище бактерии бывают: ______________, которые используют для приготовления сыра и кисломолочных продуктов; ...
Русский язык
Решите задачу плиз. Магазин продал за 3 дня 600 кг картофеля.В 1 день продали 180 кг , а ??стальной картофель продали поровну во 2 и 3 дни . Скольк...
Математика
Задачя з першои дилянки зибрали 40 динь а з другои пяту чястину скильки всього зибрали динь з двох дилянок
Математика