Выбери неполное частное и остаток пропущенные в записи 16 разделить на 35 равно неи??вестно остаток неизвестно

Математика

Выбери неполное частное и остаток пропущенные в записи 16 разделить на 35 равно неи??вестно остаток неизвестно

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