Выбери неполное частное и остаток пропущенные в записи 16 разделить на 35 равно неи??вестно остаток неизвестно
Математика
Выбери неполное частное и остаток пропущенные в записи 16 разделить на 35 равно неи??вестно остаток неизвестно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
наверное ошибся 35 разделить на 16 получается 2 и в остатке 3
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