Решите задачу плиз. Магазин продал за 3 дня 600 кг картофеля.В 1 день продали 180 кг , а ??стальной картофель продали поровну во 2 и 3 дни . Сколько кг картофеля продали в 1 день и во 2 день вместе? (Решение и схему пожалуйста!...

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Решите задачу плиз. Магазин продал за 3 дня 600 кг картофеля.В 1 день продали 180 кг , а ??стальной картофель продали поровну во 2 и 3 дни . Сколько кг картофеля продали в 1 день и во 2 день вместе? (Решение и схему пожалуйста!Отмечу как лучший ответ:).)

Автор: Гость