Решите задачу плиз. Магазин продал за 3 дня 600 кг картофеля.В 1 день продали 180 кг , а ??стальной картофель продали поровну во 2 и 3 дни . Сколько кг картофеля продали в 1 день и во 2 день вместе? (Решение и схему пожалуйста!...
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Решите задачу плиз. Магазин продал за 3 дня 600 кг картофеля.В 1 день продали 180 кг , а ??стальной картофель продали поровну во 2 и 3 дни . Сколько кг картофеля продали в 1 день и во 2 день вместе? (Решение и схему пожалуйста!Отмечу как лучший ответ:).)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)600-180=420/2)420:2=210/3)280+210=490 Ответ:490кг картофеля продали в 1 и 2 день вместе. 1 день. 2 день. 3 день. 180 кг. ? <----------->? поровну 420всего
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