Подберите подходящие по смыслу пословицы! В дни счастья будь чист сердцем,в дниг??ря будь тверд сердцем. На горных вершинах гордости не держитсядержится вода мудрости.
Окружающий мир
Подберите подходящие по смыслу пословицы! В дни счастья будь чист сердцем,в дниг??ря будь тверд сердцем. На горных вершинах гордости не держитсядержится вода мудрости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выстраданное счастье крепче. Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Гордый петух стареет облезлым. Горду быть-глупым слыть. Гордый, не взглянет, слепой не разглядит, умный не осудит. В добром житии кудри вьются, а плохом секутся. Бояться несчастья и счастья не будет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Русский язык
Русский язык
Математика