Подберите подходящие по смыслу пословицы! В дни счастья будь чист сердцем,в дниг??ря будь тверд сердцем. На горных вершинах гордости не держитсядержится вода мудрости.

Окружающий мир
Подберите подходящие по смыслу пословицы! В дни счастья будь чист сердцем,в дниг??ря будь тверд сердцем. На горных вершинах гордости не держитсядержится вода мудрости.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выстраданное счастье крепче.  Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Гордый петух стареет облезлым. Горду быть-глупым слыть. Гордый, не взглянет, слепой не разглядит, умный не осудит. В добром житии кудри вьются, а плохом секутся. Бояться несчастья и счастья не будет.
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