Составить предложение:земля(планета),земля(почва),парк(деревьев),парк(автомобилей).
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Составить предложение:земля(планета),земля(почва),парк(деревьев),парк(автомобилей).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Земля - это планета , на которой мы живём . Люди ходят по земле . Как прекрасно гулять осенью в парке. В нашем парке только проверенные марки автомобилей.
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