Мы взяли кредит 1500000 под 16% годовых на 5 лет на квартиру. Сколько обойдётся квартира?

Экономика

Мы взяли кредит 1500000 под 16% годовых на 5 лет на квартиру. Сколько обойдётся квартира?

Автор: Гость