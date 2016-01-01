Мы взяли кредит 1500000 под 16% годовых на 5 лет на квартиру. Сколько обойдётся квартира?
Экономика
Мы взяли кредит 1500000 под 16% годовых на 5 лет на квартиру. Сколько обойдётся квартира?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размер ежемесячного платежа: 36 477,09 руб. Общая сумма выплат: 2 188 625,14 руб. Переплата за кредит: 688 625,14 руб. или 45,91% от суммы кредита. Начало выплат: Октябрь 2016 Окончание выплат: Сентябрь 2021
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