Мы взяли кредит 1500000 под 16% годовых на 5 лет на квартиру. Сколько обойдётся квартира?

Экономика
Мы взяли кредит 1500000 под 16% годовых на 5 лет на квартиру. Сколько обойдётся квартира?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Размер ежемесячного платежа: 36 477,09 руб. Общая сумма выплат:  2 188 625,14 руб. Переплата за кредит:  688 625,14 руб. или  45,91% от суммы кредита. Начало выплат:  Октябрь 2016 Окончание выплат:  Сентябрь 2021
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