Главной особенностью наземно-воздушной среды обитания является: 1) недостаток кислорода и избыток влаги 2) достаточность кислорода и избыток влаги 3) достаточность кислорода и недостаток влаги 4) недостаток кислорода и влаги
Биология
Главной особенностью наземно-воздушной среды обитания является: 1) недостаток кислорода и избыток влаги 2) достаточность кислорода и избыток влаги 3) достаточность кислорода и недостаток влаги 4) недостаток кислорода и влаги
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Гость:
Вроде бы, правильный ответ 3)
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Замените звёздочкой цифрами так,чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными : ***+**=1056.