Главной особенностью наземно-воздушной среды обитания является: 1) недостаток кислорода и избыток влаги 2) достаточность кислорода и избыток влаги 3) достаточность кислорода и недостаток влаги 4) недостаток кислорода и влаги

Биология
Главной особенностью наземно-воздушной среды обитания является: 1) недостаток кислорода и избыток влаги 2) достаточность кислорода и избыток влаги 3) достаточность кислорода и недостаток влаги 4) недостаток кислорода и влаги
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Вроде бы, правильный ответ 3)
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