Найти x в уравнении(a+b)×x=c,где 13+а=30,а-9=b и 1000÷b=c
Математика
Найти x в уравнении(a+b)×x=c,где 13+а=30,а-9=b и 1000÷b=c
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём значения переменных а,b,c 13+a=30 17-9=b 1000:8=c a=30-13 b=8 c=125 a=17 Получим (17+8)*х=125 25х=125 х=125:25 х=5
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