Найти x в уравнении(a+b)×x=c,где 13+а=30,а-9=b и 1000÷b=c

Математика
Найти x в уравнении(a+b)×x=c,где 13+а=30,а-9=b и 1000÷b=c
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Найдём значения переменных а,b,c  13+a=30     17-9=b      1000:8=c a=30-13        b=8         c=125 a=17 Получим  (17+8)*х=125 25х=125 х=125:25 х=5
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