(23064+17894)+(23064-17894)=? помогите пожалуйста
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(23064+17894)+(23064-17894)=? помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(23064+17894)+(23064-17894)=40958+5170=46128
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