1) Реши уравнение. х•(7003-6995)=32936 2) Сколько действий пришлось выполнить при решении уравнения? Переобразуй уравнение так, чтобы количество действии й увеличилось, а корень уравнения не изменился.
Математика
1) Реши уравнение. х•(7003-6995)=32936 2) Сколько действий пришлось выполнить при решении уравнения? Переобразуй уравнение так, чтобы количество действии й увеличилось, а корень уравнения не изменился.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X=32936:8 x=4117 4117•(7003-6995)=32936 2) x•(7003-6995)=(29013+4923) x•8=(29013+4923) x•8=32936 x=32936:8 x=4117 4117•(7003-6995)=(29013+4923) Надеюсь что все понятно! Всегда пожалуйста))
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