1) Реши уравнение. х•(7003-6995)=32936 2) Сколько действий пришлось выполнить при решении уравнения? Переобразуй уравнение так, чтобы количество действии й увеличилось, а корень уравнения не изменился.

Математика

1) Реши уравнение. х•(7003-6995)=32936 2) Сколько действий пришлось выполнить при решении уравнения? Переобразуй уравнение так, чтобы количество действии й увеличилось, а корень уравнения не изменился.

Автор: Гость