Длина 400м а ширина200 м уменьшить на 10000раз?

Математика
Длина 400м а ширина200 м уменьшить на 10000раз?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)400*200=80000(см2)-площадь 2)80000:10000=8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геологи шли 1,5ч со скоростью 5,8км/ч следуешие 3,2ч - со скоростью 4,5км/ч и последние 0,3ч - со скоростью 3км\ч С какой средней скоростью прошли ...
Ответить
Химия
Помогите составить строения таких атомов как: алюминий, хлор, кальций, углерод, фт??р, магний, литий.
Ответить
Қазақ тiлi
Салеметсыздерме!!! Маган арекет созыне матин курап бере аласыздарма? Алдын ала коп коп рахмет!!
Ответить
Окружающий мир
(помогите) запиши план сообщения о любой из планет солнечной системы
Ответить
Русский язык
Как написать сочинение мой личный дневник
Ответить