Длина 400м а ширина200 м уменьшить на 10000раз?
Математика
Длина 400м а ширина200 м уменьшить на 10000раз?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)400*200=80000(см2)-площадь 2)80000:10000=8
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