Задай вопросы к словам. найди и выпиши имена существительные. какие слова ты не вы??ишешь? почему? брат, телефон, книга, ветер, игра, сладкий, петух, забор,прыгает, папа, дедушка, береза, просыпается, белый, пирожок
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Задай вопросы к словам. найди и выпиши имена существительные. какие слова ты не вы??ишешь? почему? брат, телефон, книга, ветер, игра, сладкий, петух, забор,прыгает, папа, дедушка, береза, просыпается, белый, пирожок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кто? брат, петух, папа, дедушка. Что? телефон, книга, ветер, игра, забор, пирожок, береза. Сладкий, белый – имена прилагательные Прыгает, просыпается – глаголы
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