Задай вопросы к словам. найди и выпиши имена существительные. какие слова ты не вы??ишешь? почему? брат, телефон, книга, ветер, игра, сладкий, петух, забор,прыгает, папа, дедушка, береза, просыпается, белый, пирожок

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Задай вопросы к словам. найди и выпиши имена существительные. какие слова ты не вы??ишешь? почему? брат, телефон, книга, ветер, игра, сладкий, петух, забор,прыгает, папа, дедушка, береза, просыпается, белый, пирожок

Автор: Гость