Расположите дроби в порядке возрастания, запиши.lt;br /gt; 1/15; 1/9; 1/34; 1/100; 1/50.lt;br /gt; 2. ??умажная полоска имеет длину 12см. Для аппликации нужно отрезать ¾ этой полоски. Сколько сантиметров нужно отрезать?lt;br /g...

Математика

Расположите дроби в порядке возрастания, запиши.lt;br /gt; 1/15; 1/9; 1/34; 1/100; 1/50.lt;br /gt; 2. ??умажная полоска имеет длину 12см. Для аппликации нужно отрезать ¾ этой полоски. Сколько сантиметров нужно отрезать?lt;br /gt; А) 9см Б) 90 см В) 109 смlt;br /gt; 3.Запиши и сравни.lt;br /gt; 15/45 5/7 * 5/15 6/6 * 1lt;br /gt; 4. Реши уравнение 2/18 + х = 1 – 12/18 lt;br /gt; Помогите со всеми заданиями пожалуйста

Автор: Гость