Помогите,пожалуйста!Желательно не длинный ответ.(Материал из учебника по истории автор Е.В.Сизова,Д.Д.Данилов Сравни с империей Карла Великого(с.39):чем отличается власть халифа и его чиновников?

История
Помогите,пожалуйста!Желательно не длинный ответ.(Материал из учебника по истории автор Е.В.Сизова,Д.Д.Данилов Сравни с империей Карла Великого(с.39):чем отличается власть халифа и его чиновников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это такое???? Не легче в интернете найти самому? Для чего писать сюда и ждать, когда можно в инете забить)
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