Помогите,пожалуйста!Желательно не длинный ответ.(Материал из учебника по истории автор Е.В.Сизова,Д.Д.Данилов Сравни с империей Карла Великого(с.39):чем отличается власть халифа и его чиновников?
История
Помогите,пожалуйста!Желательно не длинный ответ.(Материал из учебника по истории автор Е.В.Сизова,Д.Д.Данилов Сравни с империей Карла Великого(с.39):чем отличается власть халифа и его чиновников?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это такое???? Не легче в интернете найти самому? Для чего писать сюда и ждать, когда можно в инете забить)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Главной особенностью наземно-воздушной среды обитания является: 1) недостаток кислорода и избыток влаги 2) достаточность кислорода и избыток влаг...