Найди глаголы,обозначь окончания в формах глаголов Наступило утро Наступила ночь Светил месяц

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Найди глаголы,обозначь окончания в формах глаголов Наступило утро Наступила ночь Светил месяц
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступило о, наступила а, светил и по моему.
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