Привести примеры к профессионалогизмов
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Привести примеры к профессионалогизмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
•Юрист использует в своей лексике такие профессионализы: прокурор (сторона обвинения в суде), нострификация (документы об образовании получают законную силу - процедура так и называется одним словом нострификация), адвокат (юрист представляющий интересы подсудимого в суде).
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