Привести примеры к профессионалогизмов

Гость: Гость:

•Юрист использует в своей лексике такие профессионализы: прокурор (сторона обвинения в суде), нострификация (документы об образовании получают законную силу - процедура так и называется одним словом нострификация), адвокат (юрист представляющий интересы подсудимого в суде).