Я задала не правильно вопрос прочитать английский текст по русским буквам My granny is Emma Brown

Английский язык
Я задала не правильно вопрос прочитать английский текст по русским буквам My granny is Emma Brown
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Май грэнни ис Эмма Браун
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