X^3+6x^2+9x+51 найдите точку минимума
Математика
X^3+6x^2+9x+51 найдите точку минимума
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^3+6x^2+9x+51производная => 3x^2+12x+9 3x^2+12x+9 = 0 x = -3 ; x = -9 при х=-3 производная растет, значит зто и является искомь1м значением
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