Как проверить слово мышь? как проверить мягкий знак?
Русский язык
Как проверить слово мышь? как проверить мягкий знак?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мышь - женский род, в сущ ж. р. пишется ь знак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Замените звёздочкой цифрами так,чтобы равенство стало верным и все девять цифр были различными : ***+**=1056.
Математика
В швеции 2 водителя купили 15 л бензина по одинаковой цене. один заплатил 80 крон, а д??угой 40 крон. по сколько литров купил каждый водитель?
Математика
Выбери неполное частное и остаток пропущенные в записи 16 разделить на 35 равно неи??вестно остаток неизвестно
Технология
Заполните пропуски По отношению к пище бактерии бывают: ______________, которые используют для приготовления сыра и кисломолочных продуктов; ...