Как пишется искурсия помогите пожалуйста
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Как пишется искурсия помогите пожалуйста
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Правильное правописание: экскурсия
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