Что такое аллегория? В каких жанрах она чаще всего используются? С какой целью пис??тели прибегают к аллегории? что такое олицетворение? приведите примеры из художественных произведений и фольклора. краткие ответы пж побыстрее
Литература
Что такое аллегория? В каких жанрах она чаще всего используются? С какой целью пис??тели прибегают к аллегории? что такое олицетворение? приведите примеры из художественных произведений и фольклора. краткие ответы пж побыстрее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аллегория ходожественное представление идей посредством конкретного ходожественного образа
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