Перевод текста по английскому языку 5 клас

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В прямом эфире High Up!На юге Англии, недалеко от Суррей, Элспет Борода, известный архитектор получил очень необычный дом. Это башня Уэйтс, 130 футов * высокий. В доме 100 лет. Башня имеет шесть этажей. Существует приемная комната на первом этаже. Спальни расположены на первом, втором и третьем этажах. Все они получили свои собственные ванные комнаты. Кухня находится на четвертом этаже, а в гостиной находится на пятом этаже. Есть 148 шагов к крыше, 88 на кухню и 113 в гостиной. Это отличный способ поддерживать хорошую физическую форму, поскольку нет лифта. Это цена, которую вы платите за живущих высоко!* футов (1 фут = 0,3048 м)