Словообразовательный разбор слова догорала

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Словообразовательный разбор слова догорала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горела - догорела - догорала (способ образования - приставочный) Вместо - пиши стрелки вправо
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