Сколько молекул содержится в 8 грамм молекулярного кислорода O2
Химия
Сколько молекул содержится в 8 грамм молекулярного кислорода O2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим количество вещества О2 п = 8/32 =0, 25моль находим количество молекул N(O2) = n *NA = 0,25* 6,02*10 *23 степени = !.5 *10 в 23степени.
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