КАК ПОДЕЛИТЬ 470 НА 10 СТОЛБИКОМ

Математика
КАК ПОДЕЛИТЬ 470 НА 10 СТОЛБИКОМ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Будет 47 столбцом написать не смогу,прости
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как пишется кош..лка через ё или о. Помогите
Ответить
Химия
По приведенным схемам составьте уравнения химических реакций,расставьте коэффициенты,назовите неизвестные вещества,укажите тип химических реакций. ...
Ответить
Русский язык
Засеять, потерять, развешать, нахмурить, развеять, приглушать, связать, обтесать, прищурить, сморщить, сгорбить. Плез составьте два сложных предл...
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста,срочно нужен вариант 2
Ответить
Математика
Всего 65 саженцев.Сколько рядов саженцев можно посадить,чтобы в каждом ряду их был?? одинаковое количество. A.4 ряда B.13 рядов C.9 рядов D.5 рядов
Ответить