Как пишется кош..лка через ё или о. Помогите
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Как пишется кош..лка через ё или о. Помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пишется через Ё - Кошёлка.
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