Помогите! Скажите что такое дробь)

Математика
Помогите! Скажите что такое дробь)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дропь это в математике скобки или пробелы понятно)+&$#@ вот это дропь или дроби
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