Сколько коробок конфет вместится в ящик, изображенный на рисунке 3.58
Математика
Сколько коробок конфет вместится в ящик, изображенный на рисунке 3.58
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала умножьте объем конфет. Потом объем коробки. и объем коробки поделе на объем конфет. Будет 34
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