По татарский даны буквы надо составить имена городов М,Э, Э,С, К, У,Ч. А,Л,Ы,Л,Ы,З,А,Н

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По татарский даны буквы надо составить имена городов М,Э, Э,С, К, У,Ч. А,Л,Ы,Л,Ы,З,А,Н
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МЭСКЭУ, КАЗАН, ЗЭЙ,ЧИЛЭБЕ,
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