Укажите ,какие имена существительные не относятся ко 2скланению 1путь 2 дедушка 3 с??ществительные на-мя 4 дитя

Русский язык
Укажите ,какие имена существительные не относятся ко 2скланению 1путь 2 дедушка 3 с??ществительные на-мя 4 дитя
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое на-мя  намя
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