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-2 плюс 1 целая семь восьмых
Математика
-2 плюс 1 целая семь восьмых
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Гость:
-2+1 7/8= - 1 8/8+1 7/8= -1/8
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