Шарики 3цветов по 6шариков каждого цвета продали 2цвета по 5шариков сколько шарико?? осталось

Математика

Шарики 3цветов по 6шариков каждого цвета продали 2цвета по 5шариков сколько шарико?? осталось

Автор: Гость