Шарики 3цветов по 6шариков каждого цвета продали 2цвета по 5шариков сколько шарико?? осталось
Математика
Шарики 3цветов по 6шариков каждого цвета продали 2цвета по 5шариков сколько шарико?? осталось
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6=18 всего шаров 2*5=10 шаров продали 18-10= 8 шаров осталось Ответ: 8 шаров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Русский язык
Информатика
Пожалуйста помогите ,срочно !!!!даю 40 баллов 1.в интегрированную среду разработки ide входит а)жесткий диск б)ОЗУ. с)Лазерный диск д)Ди...
Обществознание
Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармони...