Шарики 3цветов по 6шариков каждого цвета продали 2цвета по 5шариков сколько шарико?? осталось

Математика
Шарики 3цветов по 6шариков каждого цвета продали 2цвета по 5шариков сколько шарико?? осталось
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*6=18 всего шаров 2*5=10 шаров продали 18-10= 8 шаров осталось Ответ: 8 шаров
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