Пожалуйста помогите ,срочно !!!!даю 40 баллов 1.в интегрированную среду разработки ide входит а)жесткий диск б)ОЗУ. с)Лазерный диск д)Дискета 2.во время исполнения программа хранится : а)в видео памяти б)в оперативной...
Информатика
Пожалуйста помогите ,срочно !!!!даю 40 баллов 1.в интегрированную среду разработки ide входит а)жесткий диск б)ОЗУ. с)Лазерный диск д)Дискета 2.во время исполнения программа хранится : а)в видео памяти б)в оперативной памяти с)на жестком диске д)в ПЗУ 3.для долговременного хранения информации служит : а)оперативная память в)процессор с)внешний носитель д)дисковод 4. при отклонении компьютера информация: а)исчезает из оперативной памяти б)исчезает из постоянного запоминающего устройства с)стирается с жесткого диска д)стирается с компакт-диска 5.выберите неверное утверждение . а)данные записываются в ПЗУ один раз при изготовление микросхемы на заводе б)данные из ПЗУ могут быть изменены впоследствии . с)в ПЗУ хранятся программы ,которые компьютер запускает автоматически при выключении питания . д)из ПЗУ выполняется первоначальная загрузка операционной системы. 6.укажите причину,по которой сейчас не используется дискета . а)необходимость специального устройства для чтения . б)малая емкость и надежность . с)неудобство транспортировки д)невозможность повторной записи . 7.магнитный носитель информации - это : а)винчестер б)CD с)DVD д) флеш-память
Ответ(ы) на вопрос:
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1)б 2)б 3)с 4)б 5)б 6)б 7)с
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