Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармония г)дессертация
Обществознание
Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармония г)дессертация
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискриминация конечно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
По данным кратким записям состав и реши задачи первый день 48257т. второй день 50000т. на сколько меньше
Русский язык