Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармония г)дессертация

Обществознание

Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармония г)дессертация

Автор: Гость