Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармония г)дессертация

Обществознание
Ущемление или предвзятое отношение к одним группам людей по сравнению с другими группами называется а)дискриминация б)диссонан в)дисгармония г)дессертация
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дискриминация конечно
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