Сочинение на тему Професия строитель

Литература
Сочинение на тему Професия строитель
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый человек в своей жизни выбирает хотябы одну профессию. профессия - строитель, чаще всего занимается мужчиной, но строителем так же может быть и женщина. строитель может строить кирпичные дома и многое другое. зарплата строителя не является большой или маленькой - средняя. строители так же могут получать травмы на работе.
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