Сочинение на тему Професия строитель

Гость: Гость:

Каждый человек в своей жизни выбирает хотябы одну профессию. профессия - строитель, чаще всего занимается мужчиной, но строителем так же может быть и женщина. строитель может строить кирпичные дома и многое другое. зарплата строителя не является большой или маленькой - средняя. строители так же могут получать травмы на работе.